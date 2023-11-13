13 Kasım 2023, Pazartesi
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Katil İsrail sivil savunma ekiplerini vurdu
38 gündür durmaksızın Gazze’deki sivilleri hedef alan terör devleti İsrail, yardıma giden ekipleri bir kez daha alçakça hedef aldı. Yaralıların olduğu o anlar kameraya yansıdı.
Gazze'de Siyonist İsrail vahşeti sürüyor.
Filistinlilere ait bir evin İsrail saldırılarıyla hedef alınmasının ardından bölgeye giden sivil savunma ekipleri İsrail'in hedefi oldu.
YARALILAR VAR
Saldırının ardından itfaiye aracının ağır hasar aldığı, personellerin yaralanan ekip arkadaşını aracın içinden çıkardığı da görüldü.
O anları kaydeden ve yaralı olan sivil savunma personellerinin ise zorlukla yürüdüğü görüntülerde yer aldı.