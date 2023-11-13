İkiyüzlü Batı soykırıma göz yumup Gazze destekçilerine tehdit yağdırıyor! Son olarak ABD’li yazar ve aktivist Lucas Gage hedefte

İsrail'in çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de savaş suçu işlediğinin altını çizen Gage, "İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçlar savaş suçu. Her şeyden önce toplu cezalandırma. Birkaç kişinin eylemleri yüzünden tüm halkı cezalandırmak başlı başına savaş suçu. Halkın yakıtını, elektriğini, suyunu ve gıdasını kesmek başlı başına savaş suçu. Sivillere saldırmak başlı başına savaş suçu." görüşünü paylaştı.

Gage, İsrail'in eylemlerinin sadece savaş suçu kapsamında değerlendirilmesinin eksik kalacağına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Filistinliler, diğer askeri güçler gibi karşı koyamıyor çünkü orduları yok. Hava kuvvetleri yok. Hamas roket fırlatmaktan başka bir şey yapamıyor. İsrail ise üstün teknolojiye sahip ve canı istediğinde Filistin halkına soykırım uyguluyor. İsrail, askeri güçleriyle, hava kuvvetleriyle, Amerikan silahları ve desteğiyle Filistinlilere tam anlamıyla soykırım uyguluyor. Bu, tam anlamıyla gözlerimizin önünde gerçekleşen bir soykırım."