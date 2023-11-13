İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman "nefret yürüyüşü" demişti! İngiliz bakan görevden alındı

İngiltere'nin Hint kökenli İçişleri Bakanı Suella Braverman, Londra'da beş haftadır devam eden Filistin'le dayanışma yürüyüşleriyle ilgili açıklama yaptı. Braverman "bu böyle devam edemez." dedi. Londra polisinin, İsrail'i karşı eleştiren pankartlar taşıyan kişileri, sosyal medya hesabından paylaşıp vatandaşlardan ihbar etmelerini istemesi ise büyük tepkiye sebep oldu. Braverman görevden alındı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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