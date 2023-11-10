Katliam ordusu gece saatlerinde hastaneleri hedef aldı! Soykırıma günde 4 saat ara
Katil İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Katillerin Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir ay geride kalırken yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler hedef alındı. İşgalci İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den ateşkes açıklaması geldi. Beyaz Saray bölgede İsrail'in saldırılarına her gün 4 saat ara vereceğini duyurdu. Öte yandan terör ordusu gece saatlerinde El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini ve Rantisi Çocuk Hastanesini bombaladı. İşte detaylar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
KATLİAMA GÜNDE 4 SAAT ARA
Beyaz Saray, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.
Araların insanı yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" olanak tanıyacağını savunan Kirby, "Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım." dedi.
Kirby ayrıca, İsrail'in bugün başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.
Söz konusu duraklamaların, Gazze'de tutulan 200'den fazla rehinenin serbest bırakılması çabalarını da kolaylaştırabileceğini söyleyen Kirby, duraklamalarla ilgili bildirimlerinin nasıl yapılacağı konusundaki bir soruya ise İsrail ordusunu adres gösterdi.
Kirby, Gazze'ye günde 150 tır insani yardım girişine izin vermesi için ABD'nin İsrail ile görüşmelere devam ettiğini, bu çabalar doğrultusunda önceki gün 96, dün de 106 tır insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişinin gerçekleştiğini kaydetti.
Hedeflenen rakamların doğru yönde ilerlediğini savunan Kirby, "Bunu abartmak istemiyorum ancak genel olarak kamyonların sayısı artıyor ve bu iyi bir şey. Bu akışı sürdürüp sürdüremeyeceğimizi, hızlandırıp artıramayacağımızı görmek için İsrail'le birlikte çalışacağız." dedi.
Kirby, öte yandan "ateşkes" ile ilgili bir soruya da Hamas'ın bundan yararlanacağı gerekçesiyle ABD'nin bunun için hala doğru bir zaman olmadığına inandığını tekrarladı.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte 10 Kasım'da yaşananlar:
07.27 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
05.16 İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı
04.30 ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına Filistin'i destekleyen eylemcilerden "istifa" çağrısı
03.04 İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı
01.41 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Böbrek yetmezliği olan 38 çocuk diyaliz hizmetlerinden mahrum kalıyor
01.18 ABD Özel Temsilcisi Satterfield: "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil"
01.14 İsrail gazetesi: 7 Ekim'de savaş helikopterlerinin ateşinde İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı "daha sonra" yapılabildi
01.11 İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 65 tır daha ulaştı
01.09 Hamas lideri Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını söyledi
01.03 ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak
00.38 UNRWA: Gazze'deki tesislerimizde yaklaşık 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek tıbbi bakıma muhtaç
00.37 İran ve Katar Dışişleri bakanları, Filistin ile ilgili son gelişmeleri görüştü
00.02 Filistin yönetimine göre, İsrail, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı
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