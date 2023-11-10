Katliam ordusu gece saatlerinde hastaneleri hedef aldı! Soykırıma günde 4 saat ara

Araların insanı yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" olanak tanıyacağını savunan Kirby, "Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım." dedi.

Kirby ayrıca, İsrail'in bugün başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.