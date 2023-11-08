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Son dakika | Endonezya'da deprem felaketi! 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Son dakika | Endonezya’da deprem felaketi! 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

Son dakika haberi...Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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