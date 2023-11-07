Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır banttan inen Togg sayısını açıkladı

"BU PROJELERDEN BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Bazı vekillerin ağırlıklı olarak savunma sanayiine yatırım yapılmasını eleştirmesine cevap veren Kacır, "Milli teknoloji hamlesinin öncü sektörü Türkiye'de savunma sanayi olmuştur. Bu da aslında bir tesadüf değildir. Türkiye 40 yıla yakın bir zamandır terörle mücadele eden ve bu mücadelesinde maalesef müttefiklerini dönem dönem yanında göremeyen, parasını verdiği halde ihtiyacı olan savunma sanayi sistemlerine erişim imkanını dönem dönem bulamamış bir ülkedir. Bu da Türkiye'mizi özellikle son 20 yılda kendi ihtiyaçlarını kendisi görebilmek adına savunma sanayiinde hava, kara, deniz ve uzay sistemleri dahil olmak üzere tüm kritik platformlarını yerli ve milli olarak geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu sayede 20 yıllık dönemde savunma sanayinde yerlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkmıştır. Bu sayede pek çok kritik platformumuzu yerli ve milli olarak geliştirme kabiliyeti elde etmişizdir. Milli muharip uçak projesi Mart 2023'te piste çıktı 2023 yıl sonunda inşallah ilk uçuşunu gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hürjet projesi Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği eğitim ve hafif muharip jet uçağı. İlk uçuşunu yine bu yıl 2023 yılı Nisan ayında gerçekleştirdi performans testleri devam ediyor. Atak helikopteri milli helikopterimiz üretimde ve kullanımda. Çok açıklıkla ifade edelim bu projelerden bir milim bile geri adım atmayacağız hatta bu projeleri bugünkünden çok daha ileri noktalara Türkiye Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın 85 milyonun huzuru, refahı, güvenliği için, istiklalimiz için, istikbalimiz için geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.