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Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! "Ebu Cendel'in Çocukları" saldırıyı üstlendi: 24 saat süre vermişlerdi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Mahmud Abbas’ın konvoyuna saldırı! Ebu Cendel’in Çocukları saldırıyı üstlendi: 24 saat süre vermişlerdi...

Gazze'de 2 gün önce Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'a yönetimine baş kaldıran ve kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren grup Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, 2 gün önce yapılan açıklamada "Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. İşte detaylar...

Gazze'de kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren ve Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir grup, Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı.

Grup tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi taktirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir."

AÇIKLAMA SONRASI KONVOYA SALDIRI

2 gün önce yapılan bu açıklama sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü.

Mahmud Abbas’ın konvoyuna saldırı! MAHMUD ABBAS'IN KONVOYUNA SALDIRI!

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