ABD çıkmaz sokakta! Ukrayna mı İsrail mi? Kirby geri vitese taktı: Bu onların kavgası!

BIDEN ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan Ukrayna'da ise üst düzey askeri komutan General Valery Zaluzhny, Amerikalı yetkililerin geçtiğimiz hafta Biden'ın Ukrayna Savaşı'nda çıkmaza girdiğini söyledi. New York Times silah ve mühimmat tedariki konusunda merkezi ülke olarak görülen ABD'nin Başkanı Biden'ın müttefiklerinin savaşlarındaki etkisinin görünenden çok daha kısıtlı olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki durumun İsrail için de geçerli olduğu belirtiliyor. Biden'ın temkinli bir oyuncu olduğunu belirten New York Times, Orta Doğu'daki Amerikalılar veya NATO ülkeleri saldırıların doğrudan hedefi olmadığı sürece Amerikan kuvvetlerinin savaşa doğrudan girmeyeceğini söylediğine dikkat çekiyor.