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Devlet-millet Müslüman soykırımında! Katil İsrail'in acımasız yüzü kameralarda

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Devlet-millet Müslüman soykırımında! Katil İsrail’in acımasız yüzü kameralarda

Gazze'de katliam yapan İsrail, sokakta sivillere silah dağıtmaya başladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sivillere silah dağıtırken kameralarca görüntülendi... Ben Gvir yakın geçmişte İsrail’de dahi Arap düşmanlığı yüzünden yargılanmış ve hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor.

İsrail, Gazze halkına yönelik yürüttüğü katliamı soykırıma çevirdi. Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kirli planını devreye sokan İsrail, 17 günden bu yana 2 bine yakını çocuk olmak üzere 5 bine yakın sivili katletti.

Kirli iddialarla bölgeyi yerle bir eden İsrail, soykırım planını yürütürken Filistin halkını hedef alan akılalmaz kampanyalar da yürütüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam çağrısı yapan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, birbiri ardına skandallara imza attı.

"SİLAH HAYAT KURTARIR"

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, günlerdir yürüttüğü "İsrailli sivilleri silahlandırma kampanyası"na ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu. Ben-Gvir'in bakanlık tarafından satın alınan uzun namlulu silahları, eşiyle birlikte sivillere dağıttığı görüntüler gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde X sosyal medya platformunda onlarca yerleşim yerinde silah dağıtımının başladığını duyuran Ben-Gvir yeni paylaşımında, "Savaşın başından bu yana ülke genelinde 496 yedek birlik kurduk, vatandaşları silahlandırmaya, silahlı yedek birlikler kurmaya devam edeceğiz. Silah hayat kurtarır!" ifadelerini kullandı.

Filistin düşmanı Ben-Gvir 12 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Önümüzdeki günlerde alınacak yaklaşık 20 bin silahtan şu ana kadar 4 bine yakın uzun namlulu silah temin edildi. Son iki günde ise kuzey ve sahil bölgelerindeki onlarca yerleşim birimine 2 bine yakın silah dağıtıldı" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in devlet eliyle kurduğu sivil "katliam timi", ülke medyasında da adeta normalleştirildi.

Ben-Gvir yakın geçmişte İsrail'de dahi Arap düşmanlığı yüzünden yargılanmış ve hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor.

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