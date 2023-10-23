Devlet-millet Müslüman soykırımında! Katil İsrail’in acımasız yüzü kameralarda

İsrail, Gazze halkına yönelik yürüttüğü katliamı soykırıma çevirdi. Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kirli planını devreye sokan İsrail, 17 günden bu yana 2 bine yakını çocuk olmak üzere 5 bine yakın sivili katletti.

Kirli iddialarla bölgeyi yerle bir eden İsrail, soykırım planını yürütürken Filistin halkını hedef alan akılalmaz kampanyalar da yürütüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam çağrısı yapan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, birbiri ardına skandallara imza attı.