06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünya onu 'Filistinli cesur kız' olarak tanımıştı! Katil İsrail Ahid et-Temimi'yi yeniden gözaltına aldı

Dünya onu 'Filistinli cesur kız' olarak tanımıştı! Katil İsrail Ahid et-Temimi'yi yeniden gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
ABONE OL
Dünya onu ’Filistinli cesur kız’ olarak tanımıştı! Katil İsrail Ahid et-Temimi’yi yeniden gözaltına aldı

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı. Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. "Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi yaptığı açıklamada, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.

Neriman Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi.

Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi, dünya gündemine oturmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Ahid Et-Temimi ile telefonda görüşmüş ve kendisini cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etmişti.

Filistin’in cesur kızı A Haber’e konuştu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA