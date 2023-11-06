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Dünya onu 'Filistinli cesur kız' olarak tanımıştı! Katil İsrail Ahid et-Temimi'yi yeniden gözaltına aldı

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 11:05
Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı. Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. "Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.
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