Cezayir Cumhurbaşkanı’ndan İşgalci İsrail’i UCM’de yargılama çağrısı! Arap hukuk uzmanlarına ve uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına seslendi

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE HER GÜN KATLİAMLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Filistin halkının hakkının gasp edildiğini ve bu halka karşı dünyanın gözü önünde İsrail tarafından vahşi katliamlar işlendiğini vurgulayan Tebbun, "İşgal altındaki Filistin topraklarında tüm insani, ahlaki, dini ve hukuki standartlar ve değerler anlamını yitirdi. İsrail rejimi kardeş Filistin halkına karşı, dünyanın gözü önünde her gün katliamlar gerçekleştiriyor." dedi.