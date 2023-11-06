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Cezayir Cumhurbaşkanı’ndan İşgalci İsrail’i UCM’de yargılama çağrısı! Arap hukuk uzmanlarına ve uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına seslendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Cezayir Cumhurbaşkanı’ndan İşgalci İsrail’i UCM’de yargılama çağrısı! Arap hukuk uzmanlarına ve uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına seslendi

Dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze’de katliam yapan işgalci İsrail, bölgede hedef gözetmeksizin vuruyor. Gazze’de sivillere yaşam alanı bırakmayana kadar durmayan soykırımcı İsrail’in yargılanması için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Arap hukuk uzmanlarına ve uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına seslendi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, “İşgalci İsrail rejimine karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) dava açma çağrısında bulunuyorum" dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, dünyanın tüm "özgür insanlarına" ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) katil İsrail'e karşı dava açma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir Yüksek Mahkemesi'nde düzenlenen 2023-2024 adli yılının açılışında yaptığı konuşmada, Filistinlilere karşı işlenen suçların onlarca yıldır cezasız kalmasına son vermek için, "işgalci İsrail'e" karşı UCM'de dava açmanın tek yol olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE HER GÜN KATLİAMLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Filistin halkının hakkının gasp edildiğini ve bu halka karşı dünyanın gözü önünde İsrail tarafından vahşi katliamlar işlendiğini vurgulayan Tebbun, "İşgal altındaki Filistin topraklarında tüm insani, ahlaki, dini ve hukuki standartlar ve değerler anlamını yitirdi. İsrail rejimi kardeş Filistin halkına karşı, dünyanın gözü önünde her gün katliamlar gerçekleştiriyor." dedi.

UCM'DE YARGILANMALI

Tebbun, adaletin nerede olduğu ve Filistin halkının hakkının nerede olduğu sorularını sorarak, "Dünyanın özgür insanlarına, Arap hukuk uzmanlarına ve uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına, işgalci İsrail rejimine karşı UCM'de dava açma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Aktif bir hukuki kovuşturmanın Filistin halkı için uluslararası adaletin tesisi noktasında önemine işaret eden Tebbun, böylece başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin kurulmasının yönündeki meşru haklarını alabilmiş olacaklarını kaydetti.

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