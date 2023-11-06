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Myanmar'da askeri yönetime darbe! Silahlı Halk Savunma Güçleri’nin yönetimi ele geçirdiği iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Myanmar’da askeri yönetime darbe! Silahlı Halk Savunma Güçleri’nin yönetimi ele geçirdiği iddiası

Asya ülkelerinden olan Myanmar'da darbeyle başa geçen askeri yönetimin Silahlı Halk Savunma Güçleri’ tarafından devrildiği iddia edildi. "Sivil hükümet" olarak tanınan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Facebook hesabında yaptığı açıklamada, Myanmar'daki Sagaing bölgesindeki Kawlin şehirdeki kamu binalarının kontrolünün PDF'ye geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, ilk kez idari bir şehrin saldırı sonrası ele geçirildiği iddia edildi. Associated Press'in (AP) adını vermek istemeyen bir bölge sakini ile yaptığı röportajda, çatışmalarda 20'den fazla ordu mensubu ve 3 PDF üyesinin öldüğü, hayatını kaybeden sivil sayısının ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Adını vermek istemeyen başka bir bölge sakini de AP'ye verdiği röportajda hapishanelerdeki mahkumlar da dahil yaklaşık 30 bin kişinin PDF tarafından bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.

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