Myanmar’da askeri yönetime darbe! Silahlı Halk Savunma Güçleri’nin yönetimi ele geçirdiği iddiası

Açıklamada, ilk kez idari bir şehrin saldırı sonrası ele geçirildiği iddia edildi. Associated Press'in (AP) adını vermek istemeyen bir bölge sakini ile yaptığı röportajda, çatışmalarda 20'den fazla ordu mensubu ve 3 PDF üyesinin öldüğü, hayatını kaybeden sivil sayısının ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Adını vermek istemeyen başka bir bölge sakini de AP'ye verdiği röportajda hapishanelerdeki mahkumlar da dahil yaklaşık 30 bin kişinin PDF tarafından bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.