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Son dakika | Ürdün'den ABD'ye Filistin mesajı: Savaş ilanı olarak değerlendiririz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Son dakika | Ürdün’den ABD’ye Filistin mesajı: Savaş ilanı olarak değerlendiririz

Son dakika haberi...Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir"

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