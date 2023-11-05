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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

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Giriş: 05.11.2023 14:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.
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