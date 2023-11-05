İkiyüzlü BBC’ye Gazze tepkisi! Merkezinin önüne bebek ceset torbası koydular

Bu kuruluşların en başında da İngiliz BBC geliyor. BBC o kadar kendini kaybetti ki İsrail ordusunun hastane vurmasını bile meşrulaştırmaya çalıştı.

İNGİLİZ BBC'DEN KATLİAMA KILIF

Küresel medya çetesinin başını çeken BBC, dün yaptığı haberde "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" diyerek adeta katliama kılıf hazırladı. İsrail'in fosfor bombası kullanmasıyla ilgili haber yapamayan İngiliz medyasının, İsrail'e hedef göstermesi tepki çekti.