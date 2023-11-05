İkiyüzlü BBC'ye Gazze tepkisi! Merkezinin önüne bebek ceset torbası koydular
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamında şiddet her geçen gün artarken, vicdandan yoksun İsrail ordusu binlerce masum çocuğu katletti. Daha önce BBC'nin bünyesinde çalışanlarının Filistin'de yapılan soykırıma yönelik yaklaşımdan rahatsızlıkları yüzünden işten izin aldığı ve birçok kişinin ağladığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Batı medyası katillerin sırtını sıvazlamaya devam ederken, duruma tepki gösterenler BBC'nin İskoçya'daki merkezine bebek ceset torbası koydu. İşte o video...
İsrail'in gözünü kan bürümüşken Batı medyası Netanyahu'nun her defasında sırtını sıvazladı.
Bu kuruluşların en başında da İngiliz BBC geliyor. BBC o kadar kendini kaybetti ki İsrail ordusunun hastane vurmasını bile meşrulaştırmaya çalıştı.
İNGİLİZ BBC'DEN KATLİAMA KILIF
Küresel medya çetesinin başını çeken BBC, dün yaptığı haberde "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" diyerek adeta katliama kılıf hazırladı. İsrail'in fosfor bombası kullanmasıyla ilgili haber yapamayan İngiliz medyasının, İsrail'e hedef göstermesi tepki çekti.
YAYINI KESTİLER
Öte yandan BBC, bir diğer haberinde İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlattığı esnada muhabirinin yayınını kesti.
Muhabirin sözlerinin ardından sunucu teknik aksaklık bahanesine sığınarak, "Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
KATİL BİBİ'NİN AĞIZINDAN!
Adeta İsrail'in sözcülüğünü üstlenen BBC, saldırı ile ilgili İsrailli kaynaklara yer verirken Filistin'i ise yok sayıyor.
FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNDEN KATİLİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPAN BBC'YE DERS!
İskoçya'da Filistin'e destek gösterileri yapan bir grup, Gazze'de yapılan soykırıma destek çıkarak manipülasyon yayınları yapan BBC'nin İskoçya Genel Merkezi'nin kapısının önüne ceset torbaları bıraktılar.
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