Katil İsrail’in Gazze planı belli oldu! İkiye bölecekler: Savaşın zirvesindeyiz

ABD'nin ateşkese bir andan evet bir yandan da hayır dediği yönünde çelişkili açıklamalar gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in çatışmalara ara verilmesi için Netanyahu ile görüşeceği iddia edildi.

The New York Times'da yer alan bir haberde ise, İsrail'in kan donduran Gazze planına yer verildi.