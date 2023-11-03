Katil İsrail'in Gazze planı belli oldu! İkiye bölecekler: Savaşın zirvesindeyiz
Katliamcı İsrail, Gazze'ye karşı başlattığı insanlık dışı saldırılarının şiddetini her geçen gün biraz daha artırıyor. ABD'nin de vahşete verdiği destek ile saldırılarını artıran İsrail'in kan donduran Gazze planı ortaya çıktı. Netanyahu'nun 'Savaşın zirvesindeyiz' açıklamasının ardından uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail 3 koldan Gazze'ye yönelik saldırılarının altında yatan kirli gerçeği ortaya çıkardı.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları 28 gündür sürdürüyor. ABD'nin de desteği ile katliamlarını artıran İsrail'in Gazze planı deşifre oldu. Netanyahu'nun 'savaşın zirvesindeyiz' açıklamalarının ardından bölgeden korkunç bilgiler gelmeye devam ediyor.
'SAVAŞIN ZİRVESİNDEYİZ'
Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin deniz kenarındaki ana şehri kuşattığını açıkladığını duyurdu. Netanyahu açaıklamalarında, "Savaşın zirvesindeyiz. Etkileyici başarılar elde ettik ve Gazze Şehri'nin dış mahallelerini geçtik. İlerliyoruz." dediği öğrenildi.
Çok sayıda Filistinli sivil kurbanın varlığı ve Gazze halkının neredeyse su, ilaç, yakıt ve temel ürünlerden mahrum kalması karşısında, çatışmalara insani duraklama çağrıları artarken ABD'den karmaşık açıklamalar geliyor.
ABD'nin ateşkese bir andan evet bir yandan da hayır dediği yönünde çelişkili açıklamalar gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in çatışmalara ara verilmesi için Netanyahu ile görüşeceği iddia edildi.
The New York Times'da yer alan bir haberde ise, İsrail'in kan donduran Gazze planına yer verildi.
İKİYE BÖLECEKLER
İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
3 KOLDAN SALDIRI
Haberde, İsrail askerlerinin kuzeyden, doğudan ve kuzeydoğudan Gazze'nin kuzeyini abluka altına aldığı yazıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...
- SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK son dakika açıkladı, hesaplar değişti: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...
- Cuma hutbesi içeriği tam metni PDF | 3 Kasım 2023 Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ne? "Zulme Rıza Göstermek Zulümdür!"
- Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...
- İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
- Çözebilenin IQ'su en az 150 çıkıyor! Resimdeki 5 burunsuz kardan adamı sadece bir dahi 30 saniyede buluyor
- Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!
- Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- Aldatmak 43. bölümde neler oldu? 2 Kasım Perşembe Aldatmak bölüm tekrarı izle!
- Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...