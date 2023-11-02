Katil İsrail soykırımı itiraf etti! İsrail Ordu Sözcüsü pişkinlikte sınır tanımıyor: Kampı biz vurduk
Katil İsrail, Gazze'de büyük bir soykırım yaparken saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran Siyonistler, dün ikinci kez kampı hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü canlı yayında yaptığı açıklamada katliamı itiraf ederken "Kampı biz vurduk" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Siyonist İsrail rejimi, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir gün aradan sonra dün ikinci kez vurdu.
MÜLTECİ KAMPINI VURDULAR
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliye Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni dün havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİLER
İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı ilk saldırıda 100 Filistinliyi katletmiş, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini canlı yayında büyük bir pişkinlikle itiraf etmişti.
Bölgede bir Hamas liderinin bulunduğunu ileri süren İsrail ordusu "Hedef alınan tüneller çökünce etraftaki binalar yıkıldı, bu kaçınılmazdı" diyerek adeta sivil ölümleri meşrulaştırdı.
ÇOCUKLAR YİNE HEDEFTE
Al Jazeera kanalının yayın mühendisi saldırıda ailesinden 19 kişiyi kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğu yine çocuklar ve kadınlar oldu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esirin öldüğünü duyurdu.
İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlilerin sayısı 26'ncı günde 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldi. Öldürülenlerin 3 bin 648'i çocuk. Save The Children grubu "Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım nedeniyle dehşete düştük" mesajını yayınladı.
43 HAHAMDAN NETANYAHU'YA 'HASTANEYİ VURABİLİRSİN' ONAYI
İsrail'de 43 hahamın, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Hamas mensuplarının abluka altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde saklanması ve sivilleri kalkan kullanması durumunda, buranın vurulmasında bir beis olmadığını ilettiği belirtildi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Şifa Hastanesi'nin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu'ya gönderildi.
Haberde, hahamlarca imzalanan, "sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı" ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan'a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.
KORİDORDA AMELİYAT YAPIYORUZ
Gazze'de Şifa Hastanesi'nin kapasitesi dolduğu için yaralılar koridorlarda ameliyat ediliyor.
Sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle çocukları bile anestezisiz ameliyat etmek zorunda kaldığı hastanede, acil yaralılar kanaması olmasına rağmen sıraya alınıyor.
Anestezi uzmanı Menar Feyyaz da sağlık personelinin yaralıların hayatını kurtarmak için düşük kalitede anestezi malzemesi kullanmak zorunda kaldığını söyledi.
Feyyaz, "Ameliyatlar koridorlarda basit anestezi ile yapılıyor ve bu da insan hayatını tehdit ediyor" şeklinde konuştu.
ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER İÇİN SAVAŞ SUÇU BAŞVURUSU
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Filistin'deki İsrail şiddetinde gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu.
Gazze'deki 50'den fazla medya kuruluşu yerleşkesinin "kasıtlı olarak, kısmen ya da tamamen" tahrip edildiği aktarılan açıklamada, İsrail- Filistin çatışmalarının başından bu yana "son verilere göre 34 gazetecinin öldüğü, bunlardan 12'sinin görevi başında hayatını kaybettiği" kaydedildi.
ZAFER NARALARI 'ZOR BİR SAVAŞ' SÖYLEMİNE DÖNDÜ
26 gündür havadan sivilleri bombalayarak katliam yapan İsrail ordusu kara harekâtını başlatmak için her adım attığında ağır zayiat verip geri dönüyor.
Önceki gün bu girişimlerden birinde 8 askerini kaybeden İsrail iç kamuoyundan büyük tepki gelince "Tankalarımız Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor" söylemini değiştirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 9 askerin daha öldürülmesini, zor ve acı verici bir darbe olarak nitelendirerek "Ağır bedel ödedik" itirafında bulundu.
Kassam Tugayları'nın direnişi karşısında günlerdir karadan ilerleme sağlayamayan İsrail'de asker kayıpları için yükselen seslere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kayıtsız kalamadı.
Netanyahu zor bir savaşın içinde olduklarını ve bunun uzun süreceğini söylemek zorunda kaldı.
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