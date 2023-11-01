Angelina Jolie soykırımcı İsrail ve destekçilerine ateş püskürdü: Ateşkes dayatmasını engelleyen dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır
Katil İsrail’in Gazze’de devam ettirdiği soykırım dünya genelinde tepki görüyor. Dünyaca ünlü isim ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu. Jolie, ateşkes dayatmasını engelleyen dünya liderlerini de bu soykırıma destek veren suçlular olarak niteledi.
Angelina Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyen dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
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