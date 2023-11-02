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İngiliz firma Marks and Spencer'dan büyük alçaklık! Katliama maruz kalan Gazze ile alay ettiler

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Giriş: 02.11.2023 23:40
Güncelleme:02.11.2023 23:41
İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İngiliz Marks and Spencer firmasının "Noel" için hazırladığı reklamda Filistin bayraklarına ait renkli kağıtları şöminede yakması tepki çekti. Firma daha sonra reklamı silerek özür diledi.
İngiliz firma Marks and Spencerdan büyük alçaklık!

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