01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hamas'a Kuzey Kore'den silah yardımı mı? İddialara dair açıklama geldi

Hamas'a Kuzey Kore'den silah yardımı mı? İddialara dair açıklama geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
ABONE OL
Hamas’a Kuzey Kore’den silah yardımı mı? İddialara dair açıklama geldi

Son dakika dünya haberleri | Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, Hamas'ın İsrail'e karşı Kuzey Kore üretimi silahları kullandığına yönelik iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın İsrail'e karşı Kuzey Kore yapımı silahları kullandığına yönelik iddialara dair Pyongyang'tan dikakt çeken bir yanıt geldi.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bazı batılı ülkelerin Orta Doğu krizine dahil etmek için Kuzey Kore'ye karşı karalama kampanyasına başvurduğunu ifade etti.

"HAMAS" İDDİALARINA YANIT

ABD'ye ait bazı kitle iletişim araçları üzerinden Kuzey Kore silahlarının İsrail'e karşı kullanıldığına ilişkin "asılsız söylentiler" yayıldığını ifade eden Kim, medyanın Pyongyang'ın ABD'nin Orta Doğu ve Ukrayna'daki çıkarları üzerinden "şantaj diplomasisine" başvuracağı şeklinde algı oluşturduğunu belirtti.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ..."

Kuzey Kore'nin Filistinlilerin yanında olduğunu dile getiren Kim, bazı ülkelerin İsrail'i ve askeri operasyonunu destekleyerek Gazze Şeridi'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Kim, Gazze Şeridi'ndeki mevcut krizin derhal sona ermesi ve tüm sivillerin korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

PYONGYANG'IN SİLAH SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail ordusu çatışmalar sırasında çok sayıda Kuzey Kore yapımı F-7 roket güdümlü el bombası ele geçirdiğini duyururken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Hamas'ın Kuzey Kore menşeili silahların kullandığının değerlendirildiğini açıklamıştı.

Hamas’tan katil İsrail’e gözdağı
Kassam Tugayları: İsrail’e ait 4 askeri aracı imha ettik

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA