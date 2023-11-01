Hamas’a Kuzey Kore’den silah yardımı mı? İddialara dair açıklama geldi

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ..."

Kuzey Kore'nin Filistinlilerin yanında olduğunu dile getiren Kim, bazı ülkelerin İsrail'i ve askeri operasyonunu destekleyerek Gazze Şeridi'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.