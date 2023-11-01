Katil İsrail'den katliam itirafı: Kampta sivillerin olduğunu biliyorduk

Gazze'de hastane katliamının ardından mülteci kampını vuran katil İsrail ordusu, işlediği savaş suçunu canlı yayında kabul etti. ABDmerkezli CNN International'a konuşan İsrailli ordusu sözcüsü, spikerin 'o kampta masum sivillerin olduğunu biliyordunuz değil mi?" sorusuna, bakın ne yanıt verdi.

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