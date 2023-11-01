01 Kasım 2023, Çarşamba
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Katil İsrail'den katliam itirafı: Kampta sivillerin olduğunu biliyorduk
Gazze'de hastane katliamının ardından mülteci kampını vuran katil İsrail ordusu, işlediği savaş suçunu canlı yayında kabul etti. ABDmerkezli CNN International'a konuşan İsrailli ordusu sözcüsü, spikerin 'o kampta masum sivillerin olduğunu biliyordunuz değil mi?" sorusuna, bakın ne yanıt verdi.