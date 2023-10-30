Türkiye ile Cezayir ortaklığı: Enerji alanında büyük hamle! Yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz
Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğal gaz alım-satım sözleşmeleri ve ortaklığı genişletme yolları çerçevesinde uzun vadeli ticari ilişkileri görüştü. Cezayir’in 2020 yılında Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2024 yılına kadar uzatma kararı alındığı bildirildi.
Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Sonatrach Genel Müdürü Reşit Haşişi ile BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan'ın Cezayir'de bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, görüşmede iki tarafın Sonatrach ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğal gaz alım satımına ilişkin sözleşmeler çerçevesinde mevcut uzun vadeli ticari ilişkileri ele aldığı kaydedildi.
YENİ İŞ İMKANLARINI KEŞFETME
Tarafların ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata vardıklarına vurgu yapılan açıklamada, Haşişi ile Fidan'ın bu vesileyle ortaklıklarını genişletme ve yeni iş imkanlarını keşfetme konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
YILLIK 5,4 MİLYAR METREKÜPE ULAŞAN MİKTARDA SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ
Açıklamada, Sonatrach'ın 1988 yılından bu yana BOTAŞ'a sıvılaştırılmış gaz tedarik ettiği hatırlatılarak, Cezayir'in 2020 yılında Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2024 yılına kadar uzatma kararı aldığı vurgulandı.
Sonatrach Genel Müdürü Haşişi, geçen hafta, İtalya'daki bir enerji konferansında şirketin gaz üretiminin 130 milyar metreküp olduğunu, bunun 45 milyarının iç tüketime, geri kalanının ise ihracata ayrıldığını söylemişti.
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