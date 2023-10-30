Türkiye ile Cezayir ortaklığı: Enerji alanında büyük hamle! Yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz

Sonatrach Genel Müdürü Haşişi, geçen hafta, İtalya'daki bir enerji konferansında şirketin gaz üretiminin 130 milyar metreküp olduğunu, bunun 45 milyarının iç tüketime, geri kalanının ise ihracata ayrıldığını söylemişti.

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