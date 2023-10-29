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Dağıstan’daki havalimanında İsrail’den gelen uçak nedeniyle arbede çıktı: işgalciler protesto edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Dağıstan’daki havalimanında İsrail’den gelen uçak nedeniyle arbede çıktı: işgalciler protesto edildi

Son dakika haberleriRusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle Mahaçkale Havalimanı'na geldi.

Havaalanında önlem alan güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.

Protestocular henüz olay yerinden ayrılmadı.

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