İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı: Bize ölüm getiriyor!
İşgalci İsrail'de Gazze'de binlerce sivile bomba yağdırarak insanlık suçu işlemeye hız kesmeden devam ediyor. Katil İsrail'e dünya çapında çok sert tepkiler gelirken, Tel Aviv sokaklarında da istifa sesleri yükseliyor. Katil Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında protesto gösterisi düzenliyor. Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor.
Dünya nefesini tuttu, İsrail ile Filistin arasındaki gerilime kilitlendi. Eli kanlı İsrail devleti, 24 günden bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etti. Kanlı bombardımanlarda henüz kundakta bebek ve çocuklar olmak üzere binlerce sivil can verdi.
İSRAİLLİLER SOKAKLARA DÖKÜLMÜŞTÜ
Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde, yüzlerce İsrailli toplandı. İsrailliler gösteri yaparak Netanyahu'nun istifasını, başarısızlığını kabul etmesini istemişti.
Protestocular Hamas'a: "Çocuklarımızı verin Netanyahu'yu alın." çağrısı yapmıştı.
NETANYAHU'YU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞLARD: ELLERİN KANA BULAŞTI
Gösteriye katılan bazı gruplar da Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protesto gösterisi yaptı. "Esir yakınlarına destek" gösterisi, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestoya dönüşmüştü.
Eylemciler, "Netanyahu hapse gitsin" ve "Netanyahu istifa" sloganları attı. Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Yalnız bırakıldık", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekmişti.
NETANYAHU'NUN EVİNE GİTTİLER: BİZE ÖLÜM GETİRİYOR
Katil İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor.
KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.
İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.
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