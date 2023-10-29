İsrail’de katil Netanyahu’ya istifa çağrısı: Bize ölüm getiriyor!

İSRAİLLİLER SOKAKLARA DÖKÜLMÜŞTÜ

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde, yüzlerce İsrailli toplandı. İsrailliler gösteri yaparak Netanyahu'nun istifasını, başarısızlığını kabul etmesini istemişti.

Protestocular Hamas'a: "Çocuklarımızı verin Netanyahu'yu alın." çağrısı yapmıştı.

NETANYAHU'YU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞLARD: ELLERİN KANA BULAŞTI

Gösteriye katılan bazı gruplar da Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protesto gösterisi yaptı. "Esir yakınlarına destek" gösterisi, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestoya dönüşmüştü.

Eylemciler, "Netanyahu hapse gitsin" ve "Netanyahu istifa" sloganları attı. Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Yalnız bırakıldık", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekmişti.

NETANYAHU'NUN EVİNE GİTTİLER: BİZE ÖLÜM GETİRİYOR

Katil İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor.