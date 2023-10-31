Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or Lionel Messi'nin oldu
Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü alarak 2023 yılının en iyi futbolcusu seçildi. Messi, 8’inci kez aynı ödüle layık görülürken, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez ise yılın en iyi kalecisi seçildi.
Inter Miami'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 8'inci kez Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.
Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülünün sahibi Borussia Dortmun'da forma giyen İngiliz yıldızı Jude Bellingham oldu.
İnsani Yardım Ödülü olarak bilinen Socrates Ödülü'nün sahibi Real Madrid'li yıldız Vinicius Junior oldu.
Vinicius Junior: Brezilya'daki insanlara yardım ettiğim ve bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Irkçılık, sporun üzerinde olan bir konu. Elimden geldiğince insanların bunun farkında olmasını istiyorum.
Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.
Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.
Fenerbahçe ve Hırvatistan'ın başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Yashin Ödülü için yapılan oylamada 7. sırada yer aldı.
Ballon d'Or'da Yılın Erkek Futbol Takımı ödülünün sahibi Manchester City oldu.
Barcelona'da forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Aitana Bonmati kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu.
Ballon d'Or'da Yılın Kadın Futbol Takımı ödülünün sahibi Barcelona oldu!
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