Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d’Or Lionel Messi’nin oldu

Vinicius Junior: Brezilya'daki insanlara yardım ettiğim ve bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Irkçılık, sporun üzerinde olan bir konu. Elimden geldiğince insanların bunun farkında olmasını istiyorum.

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.