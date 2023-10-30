Bella Hadid’in babası Mohammed Hadid Filistin'den sürgün ediliş hikayesini anlattı: Evimize aldık biz bir daha içeri sokmadılar
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ediyor. İşgalci İsrail, geçmiş yıllarda yaptığı gibi Gazze'de 2,5 milyonu insanı yerinden etmek için adeta katliama imza atıyor. Ünlü model Bella Hadid’in babası Mohammed Hadid, katıldığı bir televizyon programında Filistin’den sürgün edilişlerini anlattı.
Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında 24. güne girildi.
Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid'in İsrail'in katliamı karşısında sessiz kalması dikkatlerden kaçmazken, yıldız isim suskunluğunu bozdu.
"SESSİZLİĞİM İÇİN BENİ BAĞIŞLAYIN"
Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in ardından kız kardeşi Bella Hadid de İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu.
Filistinli iş insanı Muhammed Hadid'in ABD'de doğup büyüyen 27 yaşındaki kızı Bella Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.
"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"
Model "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.
Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA BİZİ BARIŞ İSTEMEYEN TERÖRİSTLER OLARAK GÖRÜYOR"
"Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen model, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor" ifadelerine yer verdi.
"SAVAŞIN KURALLARI VARDIR"
"Ailem, 75 yıldır Filistin'e karşı işlenen şiddete tanık oldu" diyen Hadid, sözlerini birlik mesajı vererek tamamladı. "Birlikte hareket etmeliyiz" diyen ve liderlerden de bunu beklediğini belirten model, "Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı" dedi.
Hadid "Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız" dedi.
BABASI SÜRGÜN HİKAYESİNİ ANLATTI
Ünlü model Bella Hadid'in babası Mohammed Hadid, katıldığı bir televizyon programında Filistin'den sürgün edilişlerini anlattı.
Baba Hadid, "Safed babamın, dedemin ve büyük dedelerimin yüzyıllardır yaşadığı bir şehir. Bir gün, Polonya ve Almanya'dan ayrılan Yahudi mültecileri taşıyan bir gemi geliyor. Önce Amerika'ya sonra Küba'ya gidiyorlar sonra da Hayfa'ya geliyorlar. Ve komik olan şu ki; Hayfa limanını dedem inşa etmişti. Mültecileri taşıyan gemilerde "Almanya'daki evimizi ve umudumuzu kaybettik. Umutlarımızı yıkmayın." Pankartları asılı. Dedemler ve diğer herkes ikişer aile alıyor. Babamın evine de getiriyorlar. İki buçuk yıl bizimle yaşıyorlar. Annem bana hamileyken Nasıra'ya ailesinin evine gidiyor. Doğum yaptıktan sonra, ben 9 günlük bir bebekken evimize Safed'e dönüyor. Ve kapıda kalıyoruz. Evimize dönüyoruz ve girmemize izin vermiyorlar. Annem yalvararak beni sarmak için bir örtü istediğinde ona bile izin vermiyorlar. Bu yüzden Suriye'deki bir mülteci kampına gidiyor." dedi.
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