Bella Hadid’in babası Mohammed Hadid Filistin’den sürgün ediliş hikayesini anlattı: Evimize aldık biz bir daha içeri sokmadılar

"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Model "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.