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Katil İsrail'den Filistinlilere broşür üzerinden tehdit: Sizi öldürüp buralardan süreceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Katil İsrail’den Filistinlilere broşür üzerinden tehdit: Sizi öldürüp buralardan süreceğiz

Katil İsrail, Filistinlilere adeta sistematik bir şekilde katlederken yaşanan soykırım her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İsrail özellikle Batı Şeria'da saldırılarını artırırken Yahudi işgalciler bölgede yaşayan Filistinlilerin araçlarının camlarına "Eşyalarınızı alıp Ürdün'e kaçmak için son şansınız. Biz gelmek üzereyiz, tüm düşmanlarımızı öldüreceğiz, sizi kutsal topraklarımızdan süreceğiz" şeklinde tehdit içeren broşürler bıraktı.

"İsrail barbarlığı zalimliğin de ötesinde" sözü günlerdir Gazze'de yaşanan sistematik Müslüman soykırımıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

FOSFOR BOMBALARI KULLANIYORLAR

Bölgede siviller acımasızca hedef alınırken, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan siyonist saldırı ise insanlık suçu olarak tarihe kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi.

1600 KİŞİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'yi hedef alan İsrail saldırılarında şu ana kadar 3 bini çocuk 1700'ü kadın 7 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini duyurdu. Mansur, "Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor" dedi.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da katliamcı İsrail güçlerinin ve Yahudi işgalcilerin saldırılarında 106 Filistinli can verdi.



YAHUDİ İŞGALCİLERDEN FİLİSTİNLİLERE ÖLÜM TEHDİDİ

'Yerleşimci' denilerek meşrulaştırılmaya çalışılan işgalcilerin uyguladığı terörünün son örneği Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'un 15 kilometre güneybatısında bulunan Deir İstiya bölgesinde kayıtlara geçti.

İşgalciler, Deir İstiya'da Filistinlilere ait araçların camlarına ölüm tehditleriyle dolu broşürler astı.



"EŞYALARINIZI ALIP KAÇIN! BİZ GELİYORUZ SİZİ ÖLDÜRÜP BURALARDAN SÜRECEĞİZ"

Söz konusu broşürlerde "Ürdün'e düzenli bir şekilde kaçmak için son bir şansınız var, bundan sonra tüm düşmanlarınızı öldüreceğiz ve sizi kutsal topraklarımızdan zorla süreceğiz. Eşyalarını hemen yanına al ve yola çık çünkü biz gelmek üzereyiz" ifadeleri yer aldı.

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