Katil İsrail’den Filistinlilere broşür üzerinden tehdit: Sizi öldürüp buralardan süreceğiz





"EŞYALARINIZI ALIP KAÇIN! BİZ GELİYORUZ SİZİ ÖLDÜRÜP BURALARDAN SÜRECEĞİZ"

Söz konusu broşürlerde "Ürdün'e düzenli bir şekilde kaçmak için son bir şansınız var, bundan sonra tüm düşmanlarınızı öldüreceğiz ve sizi kutsal topraklarımızdan zorla süreceğiz. Eşyalarını hemen yanına al ve yola çık çünkü biz gelmek üzereyiz" ifadeleri yer aldı.