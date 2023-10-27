İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

Gazze'de insanlık dramı yaşanırken diğer yandan çoğu şehit yakını ve mücahitlerden oluşan Hamas ile Siyonist İsrail devleti arasında çetin bir savaş sahada devam ediyor.

İSRAİL "SİNİR GAZI İLE KİMYASAL SİLAH KULLANACAK" İDDİASI

Gözü dönmüş İsrail her türlü yasaklı silahını kullanmaktan geri durmazken İsrail'in Hamas'a karşı ''kimyasal'' planı devreye sokacağı iddia edildi. Bu kapsamda Siyonistlerin sinir gazı ve kimyasal silah kullanması muhtemel.