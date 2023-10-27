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İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

A HABER ÖZEL | Siyonist işgalci terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına dair kritik çeken bir iddia gündeme geldi. İsrail'in düzenlemesi beklenen kara saldırısında uluslararası hukukta kullanılması yasaklanan sinir gazı ile kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü. Peki, Hamas'a karşı kullanılması planlanan İsrail'in sahip olduğu "IRIS robot" ve saniyeler içinde kör eden "sünger bombası"nın özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 11:21
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İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

Gazze'de insanlık dramı yaşanırken diğer yandan çoğu şehit yakını ve mücahitlerden oluşan Hamas ile Siyonist İsrail devleti arasında çetin bir savaş sahada devam ediyor.

İSRAİL "SİNİR GAZI İLE KİMYASAL SİLAH KULLANACAK" İDDİASI

Gözü dönmüş İsrail her türlü yasaklı silahını kullanmaktan geri durmazken İsrail'in Hamas'a karşı ''kimyasal'' planı devreye sokacağı iddia edildi. Bu kapsamda Siyonistlerin sinir gazı ve kimyasal silah kullanması muhtemel.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

Dünya gündeminde yer alan dikkat çekici iddia, Middle East Eye haber sitesi tarafından öne atıldı.

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İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

Filistinli direniş gruplarına yakın "üst düzey" Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'deki tünellere yönelik hazırlıklarına yer verildi.

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İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

Bu kapsamda katil İsrail ordusunun, ABD'li "Delta Gücü" komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah gibi uluslararası yasaklı silahları kullanmayı planladığı belirtildi.

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İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

Haberde, İsrail ve ABD'nin, hamasi tünellerine girmek için onları hazırlıksız yakalamayı ve Hamas'ın elindeki 220 İsrailli esiri kurtarmayı umduğu kaydedildi.