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İsrail’den insanlık dışı görüntüler! Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler

A HABER ÖZEL | İsrail 20 gündür Gazze'ye ölüm yağdırırken, bir yandan da sınırda sevkiyat hareketliliği devam ediyor. ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan da sınırda yayın yaptığı sırada Aşkelon'da arabayla yaklaşan iki İsrailli, bölgede katliam sürerken müziği açtı, kamera önünde dans etti. İşte o anlar…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.10.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 16:11
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İsrail’den insanlık dışı görüntüler! A Haber görüntüledi: Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler

A Haber, Siyonist İsrail'in Gazze'ye başlattığı insanlık dışı katliam sonrası sahaya inerek olan bitenin perde arkasını anlatıyor.

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İsrail’den insanlık dışı görüntüler! A Haber görüntüledi: Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler

Binlerce sivilin canına mal olan barbar İsrail saldırılarında binlerce sivil de yaralandı ve sakat kaldı.

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İsrail’den insanlık dışı görüntüler! A Haber görüntüledi: Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler

Öte yandan ABD ve Batı'dan büyük destek alan İsrail'e silah, mühimmat desteği geldi.

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İsrail’den insanlık dışı görüntüler! A Haber görüntüledi: Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler

Doğu Akdeniz'e deniz yolundan büyük yığınak yapan ABD, Fransa, İngiltere uçak ve savaş gemilerini bölgeye gönderdi.

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İsrail’den insanlık dışı görüntüler! A Haber görüntüledi: Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler

Dünyaca ünlü markalardan her türlü yardım İsrail'e adeta yağdı.