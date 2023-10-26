İsrail’den insanlık dışı görüntüler! Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler

A HABER ÖZEL | İsrail 20 gündür Gazze'ye ölüm yağdırırken, bir yandan da sınırda sevkiyat hareketliliği devam ediyor. ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan da sınırda yayın yaptığı sırada Aşkelon'da arabayla yaklaşan iki İsrailli, bölgede katliam sürerken müziği açtı, kamera önünde dans etti. İşte o anlar…