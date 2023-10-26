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Fransa’dan ikiyüzlü tutum: İsrail katliamına destek verdi! Sonra Gazze için hastane gemisi gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Fransa’dan ikiyüzlü tutum: İsrail katliamına destek verdi! Sonra Gazze için hastane gemisi gönderdi

Eli kanlı terör devleti İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, apar topar Telaviv’e koşmuş ve katil Başbakan Netanyahu’ya desteklerini iletmişti. Şeytani plana ve katliama arka çıkan Fransa savaş gemileri göndermişti. Şimdi de aynı akıl Gazze’ye yardım adı altında hastane gemisi gönderme karar aldı.

Fransa, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına destek vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Netanyahu ile Telaviv'deki görüşmesinde Siyonist devlet destek görmüştü.

Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderen Fransa şimdi de insani yardım adı altında Gazze'ye gemi hastane gönderme kararı aldı

GEMİ FRANSA'DAN DENİZE AÇILDI

BFMTV'nin haberine göre, Tonnerre isimli hastane gemisi, dün yerel saatle 16.00'da Fransa'nın Toulon Limanı'ndan Gazze'ye hareket etti.

Geminin, İsrail'in hedef gözetmeyen ağır hava saldırılarında yaralananlar ile yakıt ve tıbbı malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'deki hastanelere destek sunacak.

İlk etapta hastanelere tıbbi malzeme desteği sağlayacak gemi, ikinci etapta acil servis gibi faaliyet gösterecek.

199 metre uzunluğundaki geminin, iki ameliyathane, bir röntgen odası ve en az 69 yatak kapasitesi ile hizmet vermesi bekleniyor.

2007'den bu yana hizmet veren Tonnerre, kriz yönetimi, taşıma, tıbbi tahliye ve destek operasyonları için kullanılıyor.

Fransa, hastane gemilerini Kovid-19 salgını döneminde deniz aşırı topraklarına göndermişti.

Çoğunluğu kadın ve çocuk 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de, İsrail'in su, elektrik, gıda ve yakıt girişine yönelik tam ablukası sürüyor.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle bölgedeki yıkım her geçen gün artarken, 2,3 milyon kişi temel gıda maddelerine erişim sağlayamıyor.

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