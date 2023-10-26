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ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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ABD’de silahlı saldırgan katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewiston kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir saldırganın makineli tüfekle etrafa ateş açması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti.

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