İsrail’in şeytani hazırlığı! Yahudi profesör açık açık uyardı: 3 ülkeye güvenmeyin

Hamas'ın saldırılarına ilişkin, "Henüz ne olduğunu değerlendirecek gerçeklere sahip değiliz." diyen Finkelstein, bu saldırıların sınırlı saatler aralığında olmasına rağmen izleyen günlerde İsrail'deki ölü sayısının nasıl yüzlerce arttığını anlamadığını dile getirdi.

Finkelstein, "Her geçen gün sayı 50'den 100'e, 200'e, 300'e, 400'e çıktı ancak o noktada Hamas militanları zaten çoktan öldürülmüştü. Peki tüm bu cesetlerin gelmesi neden bu kadar uzun sürdü? Bunun gerçekleşmediğini söylemeyeceğim ama bunu bilmiyorum. (İsrail'in) bu kadar gelişmiş bir sivil savunma ve tıbbi sistemine rağmen bunun nasıl gerçekleştiği şu an için hala bir muamma. İkinci gün itibarıyla tüm ölüler gömülmek üzere morglara götürülmüştü. Niye rakamlar yükseliyordu? Bunun belki makul bir cevabı vardır da ben kaçırıyorumdur." ifadelerini kullandı.