ABD ateşe körükle gidiyor! Flaş İran açıklaması: Karşılık vermeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, soykırımcı İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamda İran'ın müdahalesi durumunda Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, “Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail’i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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