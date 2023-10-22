22 Ekim 2023, Pazar
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Netanyahu'ya İsrail askerinden hayatının şoku! "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü"
aptığı büyük katliamlarla “Gazze kasabı” lakabını sonuna kadar hak eden İsrail’in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri üs ziyaretinde hiç beklemediği bir protestoya maruz kaldı. İsrailli bir asker Netanyahu’ya dönerek "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.