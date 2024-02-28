Siyonizm ne demek, tarihte nasıl ortaya çıktı? Yahudiler Filistin'de ne yapmak istiyor, hedefledikleri neler? Mescid-i Aksayı neden yıkmak istiyorlar?
Siyonizm idiolojisi hakkındaki detaylar arama motorlarında araştırılıyor. 1890'larda sistematikleşen bu hareketin yol açtığı soykırım durmak bilmiyor. İşgalci İsrail Arz-ı Mev'ud adı verdikleri sözde vadedilmiş topraklarına erişmek için kıyım yapmaya devam ediyor. Peki bu düşüncenin ana temelini oluşturan Siyonizm nedir? İşte detayları...
Siyonizm kavramının temel dayanak noktaları merak ediliyor. İşgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına zulmünün temelini oluşturan Siyonizm nedir, ne demek? Filistinlilere uygulanan soykırımı devam ederken "Siyonizm" ideolojisi hakkındaki detaylar en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki Yahudiler Filistin'de ne yapmak istiyor, hedefledikleri neler? Mescid-i Aksayı neden yıkmak istiyorlar?
SİYONİZM NEDİR?
Siyonizm Filistin'in tamamında sözde Yahudi devleti kurmayı hedefleyen siyasi hareketi simgeliyor.
SİYONİZM NASIL VE KİM TARAFINDAN KURULDU?
Sistemli bir siyasî hareket olarak Siyonizm'in kurucusu bilinen Theodor Herzl'in tarih sahnesine çıktığı 1890'larda Avrupa'da ve diğer yerlerde Hibbat Siyon hızla şubeler açarak Yahudiler arasında yayıldı; hareketin Avusturyalı önderlerinden Nathan Birnbaum ilk defa Siyonizm terimini ortaya attı.
YAHUDİLERİN HAYALİ VE SİYONİZM
Yahudiler arz-ı mev'ûddan uzaklaştırıldıktan sonra (m.s. 70) daima oranın hayaliyle yaşamışlar, zaman zaman ortaya çıkan sahte mesîhler de oraya kavuşma idealini körüklemişlerdir. Bu mesîhlerden bazıları "arz-ı mev'ûd"u önce Filistin, sonra da bütün yeryüzü şeklinde yorumlamışlardır. Siyonizm hareketinin ortaya çıkış sebebi de arz-ı mev'ûd idealinin gerçekleşmesi arzusudur.
📌KUDÜS VE ÜÇÜNCÜ TAPINAK İNANCI
Yahudi geleneğine göre, yeryüzündeki Kudüs gibi bir de gökte Kudüs vardır.
Yahudilere göre ilahları, yerdeki Kudüs'e girmeden gökteki Kudüs'e girilemeyeceğini söyler. Bu durum Kudüs'ün Yahudilerin ahiret inancında da bu durumun etkili olduğunu göstermektedir.
Bazı Yahudi kaynaklarında göksel Kudüs'ün, dünyanın sonunda yerdekinin yerini almak üzere ineceği belirtilir.
Özetle bir Yahudi için Kudüs olmadan bazı ibadetleri yapmak mümkün değildir. İnançlarının ve ibadetlerinin tam olması için sadece Kudüs'ün değil, mabedin de ayakta olması gerekir.
Yahudiler dünyanın neresinde olursa olsun ibadet ederken Kudüs'e yönelir. Kudüs, Yahudilerin kıblesidir.
YAHUDİLER MESCİD-İ AKSA'YI YIKMAK İSTİYORLAR MI?
Lehava adlı İsrailli aşırılık yanlısı bir örgüt, 18 Mayıs 2022 tarihinde Mescid-i Aksa'daki Kubbetüs-Sahra'yı, Yahudi emirlerine göre olduğu iddia edilen Süleyman Mabedi'ni aramak amacıyla yıkmayı planladığını açıklayan bir gönderi paylaştı.
İşte söz konusu görüntüler:
PEKİ HALK NE DÜŞÜNÜYOR?
AA ekibi işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında İsrailli Yahudilere, "Mescid-i Aksa'yı gerçekten yıkmak istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
📌Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine kendileri için bir tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?
Raziella Harpaz (İsrailli dindar aktivist): Hayır. Çünkü bunu Tanrı yapacak. Tanrı (mevcut Mescid-i Aksa'yı) yok edip (onun yerine) yukarıdan üçüncü tapınağı indirecek.
📌Buranın (Mescid-i Aksa) gerçekten sadece Yahudilere ait olduğuna mı inanıyor musunuz?
Raziella Harpaz: Evet. Her şey Yahudilere ait. Çünkü Tanrı dünyayı sadece kendisinin kutsal sevgili halkı (Yahudiler) için yarattı.
📌Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerinme kendileri için bir tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?
Moti Khouyzag (Yeşiva adı verilen Yahudi din okulunda öğrenci): Yahudiler kendi elleriyle bir şey yapmayacaklar. (Mescid-i Aksa'nın yerine inşa edilecek olan tapınağın) Mesih ile hazır olarak geleceğine inanıyoruz. Biz bu bina hakkında (Mescid-i Aksa) bir şey yapmamız gerektiğine asla inanmıyoruz. Onu yakıp yıkmamız ya da kapatmamız söz konusu değil.
📌Mesih geldiğinde Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanlara ne olacak?
Moti Khouyzag: Mesih geldiğinde insanlar doğru tarafta olmaları gerektiğini bilecekler ve bu gerçekliğin bir parçası olmak isteyecekler. Bizim onlara 'Şöyle yapın', 'Böyle yapın' gibi bir şey söylememize gerek kalmayacak. Bunun için dua ediyoruz.
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