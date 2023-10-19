Muallak taşı nedir, nerede, neden önemli? Kudüs Muallak kayası (Hacer-i Muallak) neyi ifade ediyor? Süleyman Tapınağı, Mescid-i Aksa...
Muallak taşı nedir, nerede sorusunun cevabı merak ediliyor. Kudüs'te Kubbet-üs Sahra'nın içinde yer alan Muallak taşının tarihsel ve dinsel olarak oldukça önemli bir yeri vardır. Peki Kudüs Muallak kayası (Hacer-i Muallak) neyi ifade ediyor?
Kudüs'ün kalbinde yükselen Kubbet-üs Sahra'nın içinde bulunan Muallak Taşı, hem tarihsel hem de dinsel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Muallak Taşı, inançlar açısından semavi peygamberlerin tarihsel yolculuğuna atıfta bulunurken, aynı zamanda İslam'ın Kudüs'teki kutsal bağlamını da vurgular. İşte Muallak kayası ile ilgili tüm detaylar...
MUALLAK TAŞI NEDİR?
Muallak taşı, Kudüs'te Kubbet-üs Sahra'nın içinde yer alır. Aynı zamanda bu taşa halk arasında havada asılı duran taş ismi de veriliyor.
Muallak Taşı adı verilen bu kaya, iki yürüyüş yolu (kayayı çevreleyen koridorlar) ve sekizgen dış duvarla çevrelenmiştir. Merkezde bulunan sütunlar dizisi veya kolonat, çapı 20 metreden fazla olan iki katmanlı kubbeye geçiş yapan yuvarlak bir tamburu taşıyan dört ayak ve on iki sütundan oluşur. Bu dikkat çekici mimari özellikleri ile Muallak Taşı, ziyaretçileri tarihi ve dini bir yolculuğa davet eder.
Mescid-i Aksa, İslam dünyası için kutsal bir yapı olarak kabul edilen ve tarih boyunca çeşitli dinler için önemli bir simge olan bir yapıdır. Hz. Muhammed Mekke'de Kabe'nin yanında uyurken bir gece Hz. Cebrail gelir ve onu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya (en uzaktaki mescite) götürür. Hz. Muhammed, kayadan cennete doğru yolculuk eder. Burada Hz. Musa ve Hz. İsa gibi diğer peygamberlerle tanışıp, cennete ve cehenneme tanıklık eder. Yolculuğunun sonunda ise meleklerin Allah'a ibadet ettiğini görür.
Kubbet-üs-Sahra, tarihsel olarak önemli olaylara da ev sahipliği yapmıştır. Özellikle İslam öncesi dönemde Yahudi ve Hristiyan inançlarına göre Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in kurban edilmeye hazırlandığı mekân olarak kabul edilir. Bu noktada, İslam, Yahudi ve Hristiyan inançları arasındaki bu tür farklı yorumlar, kutsal mekânın önemini vurgular.
MUALLAK TAŞININ ÜZERİNE İNŞA EDİLEN MABETLER
📍Süleyman Tapınağı
Yahudi geleneğine göre, İsrail Tanrısı Yahve tarafından Kral Davut'un oğlu Süleyman'a yaptırıldığı kabul edilen Süleyman Mabedi (Bet haMikdaş), tarihsel süreç içerisinde iki kere inşa edilmiş ve son olarak Romalılar tarafından yıkılmadan önce Kral Herod (ö. M.Ö. 4) tarafından restore edilerek genişletilmiştir.
II. Mabedin M.S. 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmasının ardından başta kurban olmak üzere Mabetle ilişkilendirilen ibadetlerin icra edilme imkânı ortadan kalkmıştır. Bu ibadetlerin yerine getirilmesi için Mabedin üçüncü defa inşa edilmesi gerekli görülmüştür. Yahudi geleneğinde yaygın olan inanç, III. Mabedin Tanrı tarafından gönderilecek Mesih tarafından inşa edileceği ve İsrailoğulları'nın böylece Kral Davut ve oğlu Süleyman zamanındaki ihtişamlarına yeniden kavuşacakları yönündedir.
Bu inanca göre, III. Mabedin inşasıyla başlayacak olan Mesihî dönemde, sürgünde yaşayan Yahudiler vadedilen topraklara (Eretz Yisrael/Arz-ı Mev'ûd) yeniden dönerek Tevrat'taki emir ve ibadetleri ahdin gerektirdiği biçimde eksiksiz olarak yerine getirebileceklerdir.
📍Mescid-i Aksa
Müslümanlar tarafından kutsiyet atfedilen ilk kıble ve en önemli üç mescitten biri olan Mescid-i Aksa, İslam geleneğinde Miraç hadisesiyle ilişkilendirilmekte ve Kur'an-ı Kerim'de çevresinin mübarek kılındığı bildirilmektedir.
Mescid-i Aksa'nın üzerinde inşa edildiği Harem-i Şerif ise Yahudi geleneği tarafından Süleyman Mabedinin eski yeri olduğuna inanılan ve Mesihî kurtuluş döneminde üzerinde III. Mabedin kurulacağı kabul edilen Mabet Tepesi'yle özdeşleştirilmektedir.
Yahudi inancına göre, III. Mabed tam olarak Muallak taşının olduğu noktaya yani Mescid-i Aksa'nın bulunduğu noktaya inşaa edilecek.
Peki Yahudiler Mescid-i Aksa'yı yıkmak mı istiyor? Aşağıdaki haberimizde detaylandırdık👇
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...
- Muallak taşı nedir, nerede, neden önemli? Kudüs Muallak kayası (Hacer-i Muallak) neyi ifade ediyor? Süleyman Tapınağı, Mescid-i Aksa...
- Siyonizm tarihi nedir, ne demek? Yahudiler Filistin'de ne yapmak istiyor, hedefledikleri neler? Mescid-i Aksayı neden yıkmak istiyorlar?
- TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne yönde olacak?
- Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Tarih açıklaması...
- Gelinim Mutfakta bugün puan durumu! 19 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Arz-ı Mev'ud HARİTASI detaylı anlatım | Vadedilmiş Topraklar nedir, ne demek, neresi, nereleri kapsar?
- Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Ücretsiz 10 GB internet hangi tarihte verilecek?
- Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...
- Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? TFF Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?
- AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?