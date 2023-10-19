Muallak taşı nedir, nerede, neden önemli? Kudüs Muallak kayası (Hacer-i Muallak) neyi ifade ediyor? Süleyman Tapınağı, Mescid-i Aksa...

II. Mabedin M.S. 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmasının ardından başta kurban olmak üzere Mabetle ilişkilendirilen ibadetlerin icra edilme imkânı ortadan kalkmıştır. Bu ibadetlerin yerine getirilmesi için Mabedin üçüncü defa inşa edilmesi gerekli görülmüştür. Yahudi geleneğinde yaygın olan inanç, III. Mabedin Tanrı tarafından gönderilecek Mesih tarafından inşa edileceği ve İsrailoğulları'nın böylece Kral Davut ve oğlu Süleyman zamanındaki ihtişamlarına yeniden kavuşacakları yönündedir.

Bu inanca göre, III. Mabedin inşasıyla başlayacak olan Mesihî dönemde, sürgünde yaşayan Yahudiler vadedilen topraklara (Eretz Yisrael/Arz-ı Mev'ûd) yeniden dönerek Tevrat'taki emir ve ibadetleri ahdin gerektirdiği biçimde eksiksiz olarak yerine getirebileceklerdir.