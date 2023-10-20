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Mısırlı komedyen Youssef canlı yayında katil İsrail'i rezil etti! Sosyal medyada milyonlarca izlenen görüntüler viral oldu...

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Giriş: 20.10.2023 18:29
Mısırlı komedyen Bassem Youssefi İngiliz sunucu Piers Morgan'ın sunduğu “Uncensored” isimli programda katil İsrail'e yönelik yaptığı ironik eleştiriler ve batı medyasını hedef almasıyla sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca izlenen o görüntülerde Youssefi dünyanın gözü önünde İsrail'i rezil etti. İşte o anlar...
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