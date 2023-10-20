Mısırlı komedyen Youssef canlı yayında katil İsrail'i rezil etti! Sosyal medyada milyonlarca izlenen görüntüler viral oldu...

Mısırlı komedyen Bassem Youssefi İngiliz sunucu Piers Morgan'ın sunduğu “Uncensored” isimli programda katil İsrail'e yönelik yaptığı ironik eleştiriler ve batı medyasını hedef almasıyla sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca izlenen o görüntülerde Youssefi dünyanın gözü önünde İsrail'i rezil etti. İşte o anlar...

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