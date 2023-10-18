İşgalci devlet İsrail’den katliamlarına kılıf bulma çabası! İşte 7 aşamalı manipülasyon planı

7 MADDEDE "İSRAİL'İN MANİPÜLASYON" YÖNTEMİ

Peki o maddeler neydi?

1. Ölüm haberlerini duymadık, araştıracağız.

2. İnsanlar öldürüldü, ancak bir arızalı Filistin roketi/bombası bunu yaptı.

3. Tamam biz öldürdük ama onlar teröristti.

4. Tamam sivillerdi ama canlı kalkan olarak kullanılıyorlardı.

5. Tamam, bölgede hiç savaşçı yoktu, dolayısıyla bu bizim hatamızdı. Ama biz kazara sivilleri öldürüyoruz, onlar bunu bilerek yapıyorlar.

6. Tamam biz onlardan çok daha fazla sivil öldürüyoruz ama diğer ülkelerin ne kadar berbat olduğuna bakın!

7. Neden hala İsrail'den bahsediyorsunuz? Yahudi düşmanı mısınız?