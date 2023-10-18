İran Mehşed’deki Razavi Türbesi’ne ’kara bayrak’ çekildi! İran savaş mı ilan etti?







YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA

Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi. Kan dolduran vahşet sonrası çocuk ve kadınların da içerisinde yer aldığı yüzlerce kişi şehit edildi.