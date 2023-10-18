İran Mehşed'deki Razavi Türbesi'ne 'kara bayrak' çekildi! İran savaş mı ilan etti?
Soykırımcı İsrail sivillerin yer aldığı hastaneyi hedef alarak yüzlerce sivili katletti. Vahşet sonrası İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA
Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi. Kan dolduran vahşet sonrası çocuk ve kadınların da içerisinde yer aldığı yüzlerce kişi şehit edildi.
İRAN SİYAH SANCAK ÇEKTİ
Yaşanan katliamın ardından İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekildi.
SİYAH SANCAK NE ANLAMA GELİYOR
Siyah bayrak intikam işareti ve askerleri savaşa yönlendirirken giyilen başlığın rengdir. Bağdat'tan hüküm süren Abbasi Hanedanı (750-1258), Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın anısına yas sembolü olarak siyah rengi almıştır.
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