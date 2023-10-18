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İran Mehşed'deki Razavi Türbesi'ne 'kara bayrak' çekildi! İran savaş mı ilan etti?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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İran Mehşed’deki Razavi Türbesi’ne ’kara bayrak’ çekildi! İran savaş mı ilan etti?

Soykırımcı İsrail sivillerin yer aldığı hastaneyi hedef alarak yüzlerce sivili katletti. Vahşet sonrası İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.




Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.




YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA
Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi. Kan dolduran vahşet sonrası çocuk ve kadınların da içerisinde yer aldığı yüzlerce kişi şehit edildi.




İRAN SİYAH SANCAK ÇEKTİ
Yaşanan katliamın ardından İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekildi.




SİYAH SANCAK NE ANLAMA GELİYOR
Siyah bayrak intikam işareti ve askerleri savaşa yönlendirirken giyilen başlığın rengdir. Bağdat'tan hüküm süren Abbasi Hanedanı (750-1258), Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın anısına yas sembolü olarak siyah rengi almıştır.

İran’dan kara bayrak adımı İRAN'DAN KARA BAYRAK ADIMI

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