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Son dakika: İptal olan 4'lü zirve sonrası ABD'den ilk açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Son dakika: İptal olan 4’lü zirve sonrası ABD’den ilk açıklama

Son dakika haberleri... Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.

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