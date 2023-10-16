ABD Başkanı Joe Biden’dan İsrail’e Gazze uyarısı: Büyük hata olur! Bağımsız Filistin mesajı...

"İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL ETMESİ HATA OLUR"

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.