Acımasız cani! Müslüman diye Filistinli çocuğu katletti!

71 yaşındaki Joseph Czuba, Plainfield, Illinois'de 6 yaşındaki bir çocuğu Müslüman olduğu gerekçesiyle 26 yerinden bıçaklayarak katletti.

Cani çocuğun annesine de saldırırken, hastaneye kaldırıldı. 6 yaşındaki çocuğun annesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.