İsrail'in Gazze'ye hava saldırısından yeni görüntüler! Katliam hız kesmiyor
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.
BATI ŞERİA'YA DÜZENLENEN BASKINLARDA 3 FİLİSTİNLİ AĞIR YARALANDI
Filistin'deki İsrail şiddetinin 9. gününde, İsrail ordusunun Gazze'de neden olduğu sivil kayıplar devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yükseliyor.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında Şeyh Ala el-Cube adlı Filistinliyi gözaltına aldı.
Tanıklar, Tubas kentine baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi ağır yaraladığını, 1 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.
İsrail güçlerinin, Nablus'un Tel Cenub, Ramallah'ın Kabya beldesi ve Celezun Mülteci Kampına, Beytüllahim'in El-Hadr beldesine ve Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesine baskınlar düzenlediği ve olayların çıktığı öğrenildi.
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi.
FİLİSTİN'DE İSRAİL ŞİDDETİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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