İsrail'de esirlerin ailesi isyanda! Netanyahu hepsini katlediyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Hamas tarafından esir alınan İsraillilerin aileleri Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Yüzlerce gösterici hükümet aleyhinde slogan attı.
İsrail'in Hamas ile olan çatışmalarında 9. güne girilirken, Gazze'deki sivil yerleşim alanları bombalanmaya devam ediyor.
Hamas, 7 Ekim'de yaptığı saldırılarda birçok İsrailliyi esir almıştı.
Esir alınan İsraillilerin aileleri tepkilerini göstermek için Başkent Tel Aviv'de gösteri düzenledi.
HÜKÜMETTEN, ESİR ALINAN YAKINLARINI İSTEDİLER
Savunma Bakanlığı önünde yüzlerce İsrailli toplandı. Abluka altındaki Gaze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların esir alınan İsraillilerin yakınları hükümetten sevdiklerini geri getirmesini istedi.
Gazze'deki İsrailli esirler için mum yakan İsrailliler, yakınlarının fotoğraflarını Savunma Bakanlığının bahçe duvarlarına yapıştırdı.
Gazze'deki İsrailli esir ailelerine destek için gösteriye katılan Merav Bar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "iki tarafta da insanların öldürülmesine karşı olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını" belirterek şöyle dedi:
"AKAN KANI DURDURUN"
"İnsanlara diyorum ki akan kanı durdurun. Konuşmaya başlayın. Geçen hafta İsrail'de olanlar korkunçtu ama intikam kimseyi geri getirmez, buradaki durumu daha iyi yapmaz. Hepimiz insanız, şunu bilmemiz gerekir ki sınırın iki tarafında da ümit isteyen insanlar var. Eğer ümidi bitirirsek bu duruma geliriz."
İsrail'deki hükümetin görevi bırakması gerektiğini dile getiren Bar, "Bütün İsrailli esirleri evine getirmeliyiz bunun için de tüm İsrail'deki Filistinli, Hamaslı tutukluların serbest bırakılmasını destekliyorum." dedi.
Teyzesi Adina Moshe Gazze Şeridinin yakınlarındaki Nahal Oz yerleşim yerinde esir alınan Eilan Moshe Varda da olaylarda amcasının hayatını kaybettiğini ve henüz cenazesini kaldıramadıklarını aktardı.
Varda, "Teyzem hasta, ilaçlarını alması gerekiyor. Tüm insan hakları örgütlerinden onu ve diğer esirleri geri getirmek için bize yardım etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.
"NETANYAHU İSTİFA" ÇAĞRILARI
Gösteriye katılan bazı gruplar da Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protesto gösterisi yaptı.
"Esir yakınlarına destek" gösterisi, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestoya dönüştü. Eylemciler, "Netanyahu hapse gitsin" ve "Netanyahu istifa" sloganları attı.
Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Yalnız bırakıldık", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekti.
Bu arada bir grup da hükümeti destekleyen gösteri yaptı. Netanyahu destekçisi ve karşıtı gruplar arasında zaman zaman hararetli sözlü sataşmalar da yaşandı.
İSRAİLLİLER SALDIRILARIN SORUMLUSU OLARAK YÖNETİMİ SUÇLUYOR
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli gruplar, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Filistinli gruplar, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerleri ve askeri noktalardan çok sayıda sivil ve askeri esir almıştı.
İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.
İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.
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