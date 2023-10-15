İsrail’de esirlerin ailesi isyanda! Netanyahu hepsini katlediyor

"AKAN KANI DURDURUN"

"İnsanlara diyorum ki akan kanı durdurun. Konuşmaya başlayın. Geçen hafta İsrail'de olanlar korkunçtu ama intikam kimseyi geri getirmez, buradaki durumu daha iyi yapmaz. Hepimiz insanız, şunu bilmemiz gerekir ki sınırın iki tarafında da ümit isteyen insanlar var. Eğer ümidi bitirirsek bu duruma geliriz."

İsrail'deki hükümetin görevi bırakması gerektiğini dile getiren Bar, "Bütün İsrailli esirleri evine getirmeliyiz bunun için de tüm İsrail'deki Filistinli, Hamaslı tutukluların serbest bırakılmasını destekliyorum." dedi.

Teyzesi Adina Moshe Gazze Şeridinin yakınlarındaki Nahal Oz yerleşim yerinde esir alınan Eilan Moshe Varda da olaylarda amcasının hayatını kaybettiğini ve henüz cenazesini kaldıramadıklarını aktardı.

Varda, "Teyzem hasta, ilaçlarını alması gerekiyor. Tüm insan hakları örgütlerinden onu ve diğer esirleri geri getirmek için bize yardım etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.