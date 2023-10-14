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Ben Gurion Havalimanı'nda panik anları A Haber'de!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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Ben Gurion Havalimanı’nda panik anları A Haber’de!

İsrail, Filistin'e yönelik katliamının dozajını her geçen dakika daha da artırırken, İzzeddin el-Kassam Tugayları da yanıt olarak bugün Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun hareketli dakikaları canlı yayın bağlantısıyla aktardı.

İsrail, Filistin ve özellikle Gazze bölgesindeki yaşattığı vahşette sınır tanımıyor. Hastaneleri bile açık açık vuran, fosfor bombası kullanarak çocuk-kadın gözetmeksizin ölüm yağdıran İsrail'e ABD ve Batı'dan da destek üstüne destek geliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da yanıt olarak Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı.

Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak dakikaları anlattı.

Ata Gündüz Kurşun şunları söyledi:

"Tel-Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'ndayım. İsrail 1 haftadır, işgal altında tuttuğu toprakları bombalayıp Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Hamas'ın hem Tel-Aviv'e hem de sınır hattındaki noktalara attığı roketler var."

"Havalimanı da o hedeflerten bir tanesi. Burada sirenler çaldı. Herkes burada yere yatırıldı güvenlik görevlileri tarafından."

"Daha sonraki anons ile Havalimanı'nın içi normale döndü. Ben-Gurion'da hareketli dakikalar yaşandı."

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