Hadsizlikte sınır tanımıyorlar! ABD'li siyasetçi kongreye İsrail ordusunun üniformasıyla geldi!
İsrail'in, Gazze'deki katliamı bitmek bilmezken, ABD'li siyasetçi Brian Mast skandal bir propagandaya imza attı. ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, İsrail ordusunun üniformasını giyerek Kongreye geldi. Mast, Filistin kökenli Temsilci Rashida Tlaib'ın Kongredeki ofisinin kapısında Filistin bayrağı bulunmasını kastederek, "Tlaib, bayrağını getirdi. Ben de üniformamı." dedi.
Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Bölgede yaşanan gelişmeler bölgede sıcaklığını koruruken ABD'li siyasetçi aşağılık propagandaya imza attı.
Cumhuriyetçi Florida Temsilcisi Mast, bugün Kongreye, İsrail-Filistin çatışması bağlamında Tel Aviv'e desteğini göstermek için İsrail ordusuna (IDF) hizmetinden kalma askeri üniformasını giyerek geldi.
SKANDAL AÇIKLAMA: TLAİB, BAYRAĞINI GETİRDİ. BEN DE ÜNİFORMAMI
Mast, Filistin kökenli Temsilci Rashida Tlaib'ın Kongredeki ofisinin kapısında Filistin bayrağı bulunmasını kastederek, "Tlaib, bayrağını getirdi. Ben de üniformamı." dedi.
"İSRAİL'İN YANINDA OLACAĞIM"
İsrail askeri üniformasıyla Kongredeki fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaşan Mast, "Hem ABD ordusunda hem de IDF'de görev yapan tek üye olarak her zaman İsrail'in yanında olacağım." ifadesini kullandı.
Mast, 2010'da patlayıcı mühimmat imha teknisyeni olarak Afganistan'da ABD askeri olarak görev yaparken iki bacağını da kaybetmişti. İsrail ordusunda bir süre gönüllü çalışan Mast, 2017'den beri Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.
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