Hadsizlikte sınır tanımıyorlar! ABD’li siyasetçi kongreye İsrail ordusunun üniformasıyla geldi!

Mast, 2010'da patlayıcı mühimmat imha teknisyeni olarak Afganistan'da ABD askeri olarak görev yaparken iki bacağını da kaybetmişti. İsrail ordusunda bir süre gönüllü çalışan Mast, 2017'den beri Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.

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