"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" iddiaları yalanlandı! Algı operasyonu yapan CNN muhabiri özür diledi

Batı medyasına çarpıtılmış sahte bilgi ve materyalleri doğrulamaları çağrısında bulunan Rişk. söz konusu iddiaların hiçbirinin kanıtlanmadığını ve bu iddiaları destekleyecek somut delillerin de sunulmadığını vurguladı.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğüne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.