"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" iddiaları yalanlandı! Algı operasyonu yapan CNN muhabiri özür diledi
İsrail, Filistin'de büyük bir katliam yaparken özellikle batı medyasında Hamas'ın yaptığı saldırılarda İsrailli çocukları öldürdüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar yalanlanırken Hamas, Batı medyasını profesyonel olmaya çağırmıştı. Algı operasyonu yapan CNN muhabiri Sara Sidner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulayamadıklarını duyurarak özür diledi.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, gazetelerin "Kassam Tugayları'nın İsrail'de çocukları öldürdüğü, kafalarını kestiği ve sivilleri hedef aldığı" yönündeki iddiaları ve sonrasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kassam Tugayları'nın çocukları öldürmesi ve kadınlara saldırması hikayesinin geri çekilmesiyle ilgili Washington Post ve Los Angeles Times'ta çıkan haberleri takip ettiklerini belirten Rişk, İsrail'in Kassam Tugayları'nın işlediğini ileri sürdüğü zulümlerle ilgili anlattıklarının sahte ve yalan olduğunu tüm dünyanın öğreneceğini ifade etti.
Batı medyasına çarpıtılmış sahte bilgi ve materyalleri doğrulamaları çağrısında bulunan Rişk. söz konusu iddiaların hiçbirinin kanıtlanmadığını ve bu iddiaları destekleyecek somut delillerin de sunulmadığını vurguladı.
Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.
AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğüne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltmişti.
Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.
HAMAS DA İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtilmişti.
Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." değerlendirmesinde bulunulmuştu.
CNN MUHABİRİ İDDİALARI HABERİ DOĞRULAYAMAYIP ÖZÜR DİLEDİ
CNN muhabiri Sara Sidner, kafaları kesilen bebekler konusunda İsrail Başbakanlık Ofisi'nin iddialarını dün canlı yayında doğruladı, bugün ise haberi doğrulayamadıklarını söyleyip özür diledi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yükseldiği belirtildi.
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