Kafalar hainliğe çalışıyor! AB giden canları değil Avrupa'ya mülteci göçünü düşünüyor
İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ederken, Batı'dan skandal bir açıklama geldi. Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağarken İsrail'i masumlaştırmaya çalışan Batı, İsrail tarafından yerinden edilen Filistinlilerin göçünü dert etmiş durumda. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Göçmen karşıtı güçleri harekete geçirme, kutuplaşmayı derinleştirme ve İsrail ile Filistin destekçileri arasındaki gerilimi alevlendirme riskini" için uyarıda bulundu.
Associated Press'e (AP) verdiği röportajda "Eğer bölgesel düzeyde daha fazla zorluk yaşanırsa, mülteciler nedeniyle Avrupa topraklarında da büyük zorluklar yaşarız." değerlendirmesinde bulunan Michel, çatışmanın Avrupa'ya yönelen mültecilerde artış yaratabileceğini anlattı.
Michel, bu durumun da Avrupa'da "göçmen karşıtı güçleri harekete geçirme, kutuplaşmayı derinleştirme ve İsrail ile Filistin destekçileri arasındaki gerilimi alevlendirme riskini" artırabileceğini kaydetti.
Michel, Avrupa'da yaşanabilecek zorlukların, "AB içindeki kimi siyasi gruplarca bazı tartışmaları körüklemek ve AB'yi daha parçalı hale getirmek için kullanılabileceği" uyarısını yaptı.
"Bazı mali ve ekonomik zorluklar yaşayan bir ülke için bunun ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Bu, bölgedeki bazı liderler ile Birleşmiş Milletlerin insani koridor oluşturulması için başlattığı girişimleri desteklemek amacıyla neler yapabileceğimizi görmeye ilişkin (Gazze'ye sınır) ülkelerle ilişki kurmamız gerektiği anlamına geliyor."
Michel, uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir trajedi yaşanırken dahi temel ilkelere saygı duyulması gerektiği fikrine inanıyoruz." dedi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
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