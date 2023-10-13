14 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Skandal açıklamaların yanı sıra bir kez daha düştü

ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Skandal açıklamaların yanı sıra bir kez daha düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
ABONE OL
ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Skandal açıklamaların yanı sıra bir kez daha düştü

İsrail ve Filistin çatışmasına dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden yine bir insanlık suçunu imza attı. Biden, "ABD, İsrail ile birlikte. Hamas'ın elindeki ABD'liler eve dönene kadar çalışacağız. ifadelerini kullandı. Öte yandan kameralar karşısında yaptığı unutkanlıklar, gaflar ve sakarlıkları ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha kürsüye çıkarken zor anlar yaşadı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'e destek vereceklerini yineleyen Biden, "ABD, İsrail ile birlikte. Hamas'ın elindeki ABD'liler eve dönene kadar çalışacağız. ifadelerini kullandı.

BIDEN DÜŞMEDEN YAPAMIYOR

Sık sık sahneden çıkacağı yönü bulamaması, merdivenlerden düşmesi, anlamsız konuşmalar yapması ile gündeme gelen ABD Başkanı Biden, Philadelphia'da yine sahneye çıkarken zor anlar yaşadı.

Biden daha önceki konuşmasında İsrail-Filistin arasındaki savaşı tetikler nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. İşte o açıklamalarda yer alan satır başları:

İnsanlar katledildi diyorum. İsrail'de yaşandı bu. Ve 14 Amerikalı öldürüldü. Ebeveynler çocuklarını korumaya çalışırken öldürüldü. Bebekler öldürüldü. Genç insanlar müzik festivalinde barışı kutlarken öldürüldü. Kadınlar tecavüze uğradı. Aileler sessizce saklandı. Bu travmalar hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Hala birçok aile yakınlarından haber bekliyor. Öldüler mi, canlılar mı, rehinler mi bilmiyorlar. Bebekler, yaşılar rehin olarak tutuluyor. Hamas şuan onları öldürmekle tehdit ediyor. Hamas'ın dehşeti, DEAŞ'ın en kötü katliamlarını hatırlatıyor.

Bu terör ve maalesef ki bu Yahudiler için yeni bir şey değil. Bu antisemitizm yeniden akla getirdi. Çok konuda çok net olmalıyız. Biz İsrail'in yanında duruyoruz. Onların neye ihtiyacı varsa vermeye hazırız. Hamas, Filistinliler için hareket etmiyor. Filistinlileri insan kalkanı olarak kullanıyorlar. Masum insanların kaybı gerçekten kalp kırıcı. İsrail cevap verme hakkına sahip bu korkunç saldırılara karşı. Netanyahu ile 3. görüşmeden çıktım. Ona dedim ki; 'ABD sizi destekliyor.'. Biz savaşın kurallarına uyuyoruz. ABD'liler İsrailliler için dua ediyorlar. Kalbinizdeki o kara deliği biliyoruz, ailenizi kaybettiğiniz zaman.

"TERÖRÜ REDDEDİYORUZ"

ABD vatandaşları rehin tutulduğunda, onların güvenliğini sağlamak benim en önemli görevim. Caydırıcılığımız artırmak için uçak gemimizi gönderdik. Şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir ülke herhangi bir örgüt. Size tek bir kelimem var. Yapmayın, yapmayın. Fransa lideriyle görüştüm. Ortaklarımızla konuştuk. Polis departmanlarımız, Yahudi vatandaşlarımızı güven altına almak için yoğun şekilde çalışıyor. Bu ABD'nin bir araya gelme zamanıdır. Şu net. ABD'de nefrete yer yok. Yahudilere karşı yok, Müslümanlara karşı da yok, hiçbir kimseye karşı yok. Terörü reddediyoruz. Bu kötülüğü reddediyoruz. Biz bu yüzden varız.

50 yıl önce genç bir senatörken İsrail'i ilk kez ziyaret ettim. İsrail'in uzun bir şekilde ziyaret ettim. ORadaki belediye başkanlarını ziyaret ettim. Karşı karşıya kaldıkları şey çok kötüydü. Dışarda yürüdük. Fotoğraf çektiriren endişeleydim. Kulağıma şunu söyledi, 'Buradan başka hiçbir yere gidemeyiz'. 75 yıl boyunca garantör olarak hareket ettik. Geçmişte yaşanan kötü şeyler tekrar yaşanmasın diye ziyaret ettik. Bu korkunç olaylar gerçekten mide bulandırıcı. İsrail ile birlikteyiz. Ağza alınmyacak kayıplar yaşadılar. Şiddetle terörle karşı karşıya kaldılar. Benim ekibim İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişimde. Bu kriz başladığından beri onlarla birlikteyiz. Onlara mermi sağlayacağız. Demir kubbe için destekte bulunacağız. Şehirlerini ve vatandaşlarını koruması için gereken her şeyi yapacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan "Suriye'de 20'nin üzerinde ABD üssü var. Suriye'de ABD üslerinin ne işi var? Ama Türkiye'nin insansız hava aracını ABD düşürüyor. Bunu yaparken bu Türkiye şu an NATO'da ABD'nin ortağı değil mi? Bunu ne ile değerlendireceğiz? İşine gelince ortak, işine gelince terör örgütlerini silahlandırıyor, eğitiyor, Suriye'yi orta doğuyu kan gölüne dönüştürüyor. Bunları da görelim. Adil bir dünyayı kuralım başka yolu yok." demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA